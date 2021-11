Maximumfactuur voor zorg verlaagt van 450 naar 250 euro

Vanaf 1 januari bedraagt de maximumfactuur in de zorg niet langer 450, maar wel 250 euro. Daardoor zullen in de loop van 2022 zo’n 100.000 gezinnen al kunnen rekenen op een hogere terugbetaling. “Zo zorgen we ervoor dat mensen niet in financiële problemen komen omdat ze zorg nodig hebben. Zorg toegankelijk en betaalbaar maken, voor iedereen, dat is mijn engagement”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag.