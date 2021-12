Onze uittips in Limburg dit weekend: wat is er te doen in jouw buurt?

Van betoverende kerstmagie tot sprookjesachtige winterwandelingen, een duik voor ijsberen, of lekker warm binnen met een concert of theater. Ook dit weekend zal je je niet vervelen.

Kerstmagie in Duras

Beleef de Kerstmagie in het Kasteel van Duras in Sint-Truiden. Tijdens Kerstmagie beleef je een spannende ontdekkingstocht voor het hele gezin. De zalen van het kasteel zijn gehuld in een warme kerstsfeer, maar let op want tijdens het magisch uur komt het kasteel tot leven en is het aan jou om het mysterie van de Twinkelings op te lossen. Het wordt een zoektocht vol lichteffecten en prachtige muziek in een sprookjesachtig kerstkasteel.

Van 5 tem. 23/12 in het Kasteel van Duras, Park 1 in Duras. Info & tickets: www.duras.be/nl/kerstmagie-in-december-2022

© Photography Seppe

Sprookjesachtige winterwandeling

Het is wat kouder en de natuur ziet er misschien wat somberder uit. Maar ook de winter voert zijn eigen magie mee. Het leven lijkt wat te verstillen. Rijp en nevelslierten sieren het landschap. De eerste sneeuwvlokken zijn misschien wel her en der te bespeuren. Trek je wandelschoenen aan en laat je betoveren door een sprookjesachtige winterse wereld in Beringen.

Op 5/12 om 13.30 uur in Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2 in Beringen. Info: www.dewatersnip.be

© De Watersnip

Winterblomme

Bloemen maken blij, ze toveren een glimlach op je mond. Met de expo Winterblomme brengt Galerij De Mijlpaal in Heusden-Zolder werken van verschillende kunstenaars die telkens op hun eigen manier focussen op bloemen in alle vormen en maten. Soms uitbundig, dan weer zacht en blij. Bloemen lijken een beetje op mensen: ze lijken op elkaar, maar zijn toch ook weer zo verschillend. Elke bloem is uniek.

Tot 22/2 in Kunstgalerij De Mijlpaal, Brugstraat 45A in Heusden-Zolder. Info: www.demijlpaal.com

© Kunstgalerij De Mijlpaal

WK Sledehonden

Indrukwekkend om te zien hoe Husky’s met veel kracht en volle snelheid een slee vooruit trekken. Mushing Belgium organiseert aan De Plas in Houthalen dit weekend het World Sleddog Association Dryland kampioenschap. De wedstrijd op sneeuw zal later in Zweden plaatsvinden.

Op 4 en 5/12 telkens vanaf 8.30 uur, rond De Plas, Binnenvaartstraat in Houthalen. Aan bezoekers wordt gevraagd zich te registreren ( secretary@mushingbelgium.com ). Info: www.mushingbelgium.com

© Remo Van Herwaarden

Bar d’Amour

Zangeres Karen Verresen en cabaretier Raf Walschaerts nemen een duik in de liefde. In het theaterconcert met strijkers in Genk brengen ze songs en verhalen over alles wat de passie in petto heeft voor de liefhebbende mens en zijn hart. Soms zwoel en onstuimig, dan weer bezeten, uitzinnig of verdorven. Een deel van de opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds De Kleine Prins.

Op 4/12 om 20.15 uur in C-mine, C-mine in Genk. Info & tickets: www.bardamour.be

© Bar d'Amour

Dwalen met verhalen

In Borgloon kan je deze wintermaanden Dwalen met verhalen. De bibliotheek organiseert samen met Toerisme Borgloon een Winterwonderlandtocht met veel vertelplezier, winterpret en een vleugje kerst onderweg. De uitgestippelde wandelroute van 5 kilometer telt acht stopplaatsen met telkens twee mooi getekende vertelborden. Op elk bord vind je een QR-code waarachter een kortverhaal schuilt.

Tot 15/1 met vertrek aan de Toeristische dienst, Stationsplein 8 in Borgloon. Info en routebeschrijving: borgloon.bibliotheek.be/agenda/dwalen-met-verhalen-winterwonderlandtocht

© Toerisme Borgloon

Knotsgek theater met Le Dîner

Kopergietery, KGbe & Doble Mandoble staan in Cultuurhuis Tessenderlo op de planken met Le Dîner. Vijf vreemde personages ontmoeten elkaar op een uitzonderlijk diner. Ze lijken verdacht veel op wereldleiders met elk hun ego, ambitie en honger naar macht. De ober tracht alles in goede banen te leiden. Zal hij de wereld kunnen redden van haar honger naar meer? Cultuurhuis geeft voor deze voorstelling 3 x 2 kaarten weg. Mail hen wat de titel van de voorstelling is en als schiftingsvraag hoeveel mensen gratis tickets zullen aanvragen op cultuurhuis@tessenderlo.be, en maak kans op de gratis tickets.

Op 4/12 om 19 uur in Cultuurhuis, Vismarkt z/n in Tessenderlo. Info & tickets: www.cultuurhuistessenderlo.be

© Phil Deprez

Duik in 3D de grotten in

Het Préhistomuseum, net over de grens in Flémalle in Luik, ontvangt de tentoonstelling Lascaux 3D, een virtuele rondleiding in de grotten van Lascaux waar tal van prehistorische tekeningen gevonden zijn. De grotten in de Franse Dordogne werden in 1940 toevallig ontdekt door vier tieners. Die drongen de grot binnen en zag eeuwenoude tekeningen van oerossen, herten, paarden en bizons. Duik in een virtuele tunnel die het Préhistomuseum verbindt met de grot van Lascaux.

Tot 31/5 in Préhsitomuseum, Rue de la Grotte 128 in Flémalle. Info & tickets: www.prehisto.museum

Voor ijsberen

Kan jij echt genieten van een frisse duik? Dan kan je elke zondag van december, januari en februari in het Olympisch buitenbad van Kapermolen in Hasselt terecht. Tijdens de Bibberzondag train je je innerlijke ijsbeer.

Bibberzwemmen kan op zondag telkens van 10 tot 11 uur of van 11 tot 12 uur in Kapermolen, Koning Boudewijnlaan 22 in Hasselt. Reserveer op voorhand je plek op www.hasselt.be/zwembad

© Zwembad Kapermolen

Beestig bosfestijn met Theater Tieret

In cultuurhuis Casino in Houthalen-Helchteren komt dit weekend Meneer Beer langs. Hij krijgt post van zijn verre neef Ivo IJsbeer. Die voelt nattigheid nu zijn huis aan het smelten gaan. Kunnen Meneer Beer en de Woeste Wolven hem een pootje toesteken voor het echt te warm wordt? Het wordt een race tegen de klok door Theater Tieret en Walrus die met dit theaterstuk opnieuw een beestig bosfestijn bouwen.

Op 5/12 om 15 uur in Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a in Houthalen-Helchteren. Tickets & info: casino.houthalen-helchteren.be