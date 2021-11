BS De Wijzer zet wijndegustatie om in afhaaldag

“Na het succes van vorig jaar hadden we zaterdag 27 november opnieuw een wijndegustatie gepland en dat in zaal De Brug. Maar die hebben we jammer genoeg moeten afgelasten door de nieuwe coronaregels”, zo zegt Anja Dupont van de ouderraad. “Maar de afhaalversie kon wel doorgaan. Zo’n 50 families en bedrijven hadden vooraf al wijn besteld en zijn die ook komen ophalen. Wie rekende op de wijndegustatie om wijn aan te kopen, krijgt nog een tweede kans. Er volgt een tweede afhaalmoment op zaterdag 18 december tussen 14 en 15.30 uur. Eventueel leveren we die dag ook aan huis. Bestellen kan tot 12 december, ideaal dus voor wie nog kerstcadeaus of relatiegeschenken zoekt. Alle info staat in onze ‘Wijngazet’ die we overal in de bus hebben gestoken. Wie die niet meer heeft, kan ook terecht op de website van de school. We hopen alvast dat veel mensen toehappen, want de opbrengst van deze actie gaat naar groen op onze school.”

De Wijngazet lezen en wijn bestellen kan via de website van de ouderraad.