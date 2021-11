Leerlingen Sint-Ferdinand restaureren daktorentjes van Lummens gemeentehuis

Het gemeentehuis van Lummen dat 120 jaar geleden werd ingehuldigd, staat in de steigers. Het dak krijgt nieuwe natuurleien, goten en afvoerpijpen en de zoldervloer wordt geïsoleerd. De kostprijs bedraagt 166.256 euro. Als kers op de taart zullen de ornamenten op alle daktorentjes worden gerestaureerd door leerlingen van Sint-Ferdinand.

“Precies 120 jaar na de inhuldiging was het dak van het originele gebouw aan vervanging toe”, vertelt schepen van Erfgoed Wim Vangeel. “De werken omvatten vier verschillende luiken. Het oude dak wordt volledig vernieuwd, de 349 m² oude natuurleien worden door nieuwe vervangen, er wordt een nieuw onderdak geplaatst en de draagstructuur, goten en afvoerpijpen worden vervangen. Tijdens de herstelling van het platte dak boven de oude ingang wordt ook de dakbedekking vernieuwd.”

“Ooit prijkten op alle torentjes mooie ornamenten met bloemmotieven, maar daar blijft momenteel niet veel meer van over. Ze worden weldra gedemonteerd en door de leerlingen van de afdeling metaalbewerking van OC Sint-Ferdinand gerestaureerd en daarna teruggeplaatst”, aldus schepen Vangeel.

Het oude gedeelte van het administratief centrum is niet alleen erfgoed, het wordt nog gebruikt door de diensten. “Uit een studie van Fluvius blijkt dat we 26% brandstof zullen besparen en ons gemeentehuis zal dus per jaar 9,7 ton minder CO² uitstoten. Op korte termijn zal deze investering van 166.256 euro zijn vruchten afwerpen”, stelt Wim Vangeel.