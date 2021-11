De pass, de controle, de lob: voor deze bloedmooie goal in Engeland gaat u best even zitten

Ipswich Town boekte deze week in de League One, de Engelse derde klasse, een 2-1 zege tegen Crewe Alexandra. Held van de avond was Bersant Celina, Kosovaars international en huurling van het Franse Dijon. Het jeugdproduct van Manchester City pakte namelijk uit met een briljant doelpunt. De beelden spreken voor zich.