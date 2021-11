NBA. Nikola Jokic leidt Denver naar winst in Miami

De Denver Nuggets konden maandagavond in de NBA rekenen op een sterke Nikola Jokic in de verplaatsing naar Miami. De 26-jarige Serviër, de MVP van het afgelopen (reguliere) seizoen, was goed voor 24 punten, 15 rebounds en 7 assists. Hij had daarmee een ruim aandeel in de 111-120 zege van zijn team bij de Heat.

Voor Denver was het de tiende overwinning in twintig wedstrijden. Het staat daarmee op de negende plaats in de Western Conference.

Miami, nummer drie in de Eastern Conference, leed zijn achtste nederlaag in 21 matchen. Het heeft een keer minder gewonnen dan Chicago. De Bulls zetten thuis Charlotte opzij met 133-119. De Montenegrijn Nikola Vucevic rondde de kaap van 30 punten.

Opvallend was het thuisverlies van de LA Clippers, vijfde in de westelijke conference, tegen staartploeg New Orleans. De Pelicans pakten een 104-123 zege in het Staples Center met dank aan de Litouwer Jonas Valanciunas. Die tekende met 39 punten (plus 15 rebounds) voor een persoonlijk record.

Uitslagen:

LA Clippers - New Orleans 104 - 123

Dallas - Cleveland 96 - 114

San Antonio - Washington 116 - 99

Miami - Denver 111 - 120

Utah - Portland 129 - 107

Chicago - Charlotte 133 - 119

Houston - Oklahoma City 102 - 89

Minnesota - Indiana 100 - 98

Philadelphia - Orlando 101 - 96

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 70,0 20 14 6

2. Chicago 63,6 22 14 8

3. Miami 61,9 21 13 8

4. Washington 61,9 21 13 8

5. Milwaukee 61,9 21 13 8

6. Charlotte 56,5 23 13 10

7. New York 55,0 20 11 9

8. Cleveland 52,4 21 11 10

9. Philadelphia 52,4 21 11 10

10. Boston 52,4 21 11 10

11. Atlanta 52,4 21 11 10

12. Toronto 42,9 21 9 12

13. Indiana 39,1 23 9 14

14. Detroit 20,0 20 4 16

15. Orlando 18,2 22 4 18

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 90,0 20 18 2

2. Phoenix 85,0 20 17 3

3. Utah 66,7 21 14 7

4. Dallas 52,6 19 10 9

5. LA Clippers 52,4 21 11 10

6. Minnesota 52,4 21 11 10

7. LA Lakers 50,0 22 11 11

8. Memphis 50,0 20 10 10

9. Denver 50,0 20 10 10

10. Portland 47,6 21 10 11

11. Sacramento 38,1 21 8 13

12. San Antonio 31,6 19 6 13

13. Oklahoma City 30,0 20 6 14

14. New Orleans 26,1 23 6 17

15. Houston 20,0 20 4 16

Programma van dinsdag:

Brooklyn - New York

Toronto - Memphis

Phoenix - Golden State

Portland - Detroit

Sacramento - LA Lakers