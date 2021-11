Islamkritische uitspraken komen Nederlandse tv-familie Meiland duur te staan

Van links naar rechts Erica Renkema, Maxime Meiland, Montana Meiland en Martien Meiland bij de boekpresentatie van ‘Martien’ in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

De islamkritische uitspraken die Erica Renkema (de vrouw van de Nederlandse realityster Martien Meiland en de moeder van Maxime Meiland) onlangs deed in haar boek, komen de familie Meiland duur te staan. Want nog geen week nadat kaartenproducent Hallmark een streep had gezet door de samenwerking, is er een nieuw bedrijf opgestaan dat zich distantieert van het tv-gezin.

Deze keer is het matrassenmerk Emma dat laat weten de samenwerking met Maxime Meiland (25) per direct te stoppen. In een statement op Instagram staat te lezen: “De recente opmerkingen van Erica Meiland, de moeder van Maxime Meiland, staan haaks op onze waarden. Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar de kans gegeven om publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.”

Het bedrijf zegt “expliciet afstand te nemen” van de opmerkingen van Erica. “We accepteren het niet dat een groep mensen wordt buitengesloten of veroordeeld op basis van ras, religie, seksuele oriëntatie of elk ander persoonlijk kenmerk. Daarom hebben we besloten om de samenwerking met Maxime per direct stop te zetten, aangezien wij niet willen samenwerken met iemand die onze waarden van diversiteit en inclusiviteit niet omarmt.”

“Pinguins”

Na het verschijnen van het boek ‘Erica’ van Jan Dijkgraaf ontstond begin deze maand ophef. De vrouw bleek in haar boek nogal kritisch op de islam. “Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt toch de wind in je haren voelen? Dat is vrijheid”, schreef ze bijvoorbeeld. Ook noemde ze mensen in een boerka “pinguïns”.

De opmerkingen van Erica kregen al vanuit veel kanten kritiek. Acteur Nasrdin Dchar nodigde het gezin uit voor zijn driedelige theatervoorstelling over zijn leven en familie, “zodat ze van hun islamofobie kunnen afkomen”, maar Martien en zijn gezin hebben de uitnodiging niet geaccepteerd.

Maxime heeft nog niet gereageerd op het einde van de samenwerking. SBS6, die de serie rond de familie Meiland uitzendt, zei vorige week al geen commentaar te willen geven op de rel.