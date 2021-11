Basisschool De Sprong heeft veel talent in huis

Er was eens... een school in Maaseik die bruiste van het talent. En dat hebben juf Marijke, juf Rebecca, juf Carine, juf Stefanie en juf Belinda duidelijk gezien. Zo kwam het dat de kleuters van de tweede en derde kleuterklas van BS De Sprong samen een prachtige musical 'Sneeuwwitje' in elkaar hebben gestoken.

Naar aanleiding van het thema 'sprookjes' werd in de kleuterklassen de voorbije twee weken hard gewerkt om af te sluiten met een groot toonmoment : de kleutermuscial 'Sneeuwwitje'. Er ging natuurlijk heel wat voorbereiding aan vooraf. Maar niets was teveel, zowel voor de kleuterjuffen als voor de kleuters zelf. Teksten schrijven en memoriseren, dansjes maken en ook oefenen, rolletjes spelen... Bij een musical hoort natuurlijk ook een bewonderingswaardig decor en prachtige kleren. De juffen en de kleuters sloegen de handen in elkaar en maakten prachtige stukken zoals het huisje van de 7 dwergen, de mijn... maar ook prachtige hoofddeksels. Twee keer mochten de kleuters optreden voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Want papa's en mama's, oma's en opa's zijn jammer genoeg even niet welkom op school in deze coronatijden. Maar niet getreurd want ook hier heeft GO! BS De Sprong een oplossing voor. Beide voorstellingen zijn gefilmd zodat alle ouders, grootouders, familie en vrienden ook met tranen in de ogen kunnen genieten van het mooiste schouwspel aller tijden. En de juffen, die waren apetrots. Dan nu maar eens beginnen denken aan de Sint en zijn pieten.