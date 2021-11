Dames U17 van volleybalclub Tongerlo zijn kampioen

Deze volleybaldames hebben afgelopen zondag op overtuigende wijze kampioen gespeeld in Dilsen na een welverdiende 1-3 overwinning. Hierdoor hebben ze de titel kunnen vieren in de eerste provinciale U17a. Deze titel kwam er mede door de goede sfeer in de ploeg. Ook de vaste supporters hebben elke week hun steentje bijgedragen. Natuurlijk deed ook trainster Silke haar duit in het zakje.Proficiat aan Emme, Hanne B., Hanne D., Marie, Emma, Merel, Aagje, Fleur en Jelse. Jelse is zelfs geblesseerd geraakt tijdens het kampioenschapspunt.