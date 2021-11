Dejan Veljkovic spaart ook Georges Leekens niet in zijn verklaringen tegenover het gerecht. De spelersmakelaar stelt dat de oud-bondscoach geld verdiende op de transfer van Ivan Tricovski naar Club Brugge in 2012. “Een bedrag van 5.000 of 10.000 euro” dat Leekens cash in een enveloppe ontvangen heeft. Via zijn advocaat ontkent Leekens alle aantijgingen met klem.