1.610.976 euro in het zwart: zij kregen volgens spijtoptant Dejan Veljkovic geheime commissies

In de voetbalwereld kwam sinterklaas uit de Balkan. Of uit Aalst, omdat dat de plaats was waar Dejan Veljkovic jarenlang werkte. In zijn biecht tegenover het gerecht, die vorige week werd goedgekeurd door de KI van Antwerpen, vertelde de spijtoptant-voetbalmakelaar dat hij tienduizenden euro’s zwart geld uitdeelde aan heel wat prominenten. Of dat ook zo was, moet nog blijken. Niet iedereen zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Maar deze opmerkelijke figuren springen alvast in het oog.