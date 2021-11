Golficoon Tiger Woods sluit rentree op PGA Tour niet uit: “Fulltime zal dat niet zien, maar het is zeker realistisch”

Golficoon Tiger Woods sluit na zijn zware auto-ongeluk in februari een rentree op de PGA Tour niet uit. “Ik zal nooit meer fulltime op het circuit in actie komen, maar het is zeker realistisch dat ik ooit weer op de Tour ga spelen. Dat zal een kwestie van zorgvuldig uitkiezen worden”, liet de 45-jarige Amerikaan weten in een interview met Golf Digest.

Woods reed bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij met zijn SUV over de kop sloeg en zwaargewond raakte. Hij verbrijzelde zijn rechterbeen en -enkel en onderging urenlange operaties om pinnen en schroeven in de botten te plaatsen. Ruim een week geleden deelde hij een korte videoclip op social media waarop te zien is dat hij op de baan weer golfballen wegslaat.

Woods won in zijn carrière 82 proftoernooien. In 2019 bekroonde hij een comeback na tal van operaties aan knie en rug met zijn vijfde titel in de Masters. Dat was zijn vijftiende majortitel.

“Ik ben nu nog niet eens halverwege het revalidatieproces”, gaf Woods te kennen. “Na mijn rugproblemen moest ik voor mijn gevoel de Mount Everest beklimmen om weer op topniveau te komen. Dat moest ik doen en heb ik gedaan. Ik denk niet dat het me met mijn huidige gestel nog een keer lukt om de Mount Everest te bedwingen, maar daar heb ik vrede mee.”