Lionel Messi wint zijn zevende(!) Gouden Bal, De Bruyne eindigt achtste

Lionel Messi won maandagavond in het Théâtre du Châtelet van Parijs zijn zevende Gouden Bal, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding. Rode Duivels Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku werden respectievelijk achtste en twaalfde. Alexia Putellas was de laureate bij de vrouwen.

LEES OOK. Veel schoon volk op de rode loper: zoontjes Messi schitteren in fonkelend kostuum

Zeven keer Lionel Messi op de erelijst van de Ballon d’Or. De Argentijn zette maandagavond zijn eigen record nog wat scherper, hij won de prijs ook al in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019. Grootste uitdager Robert Lewandowski (Bayern München) strandde op de tweede plaats, de Italiaanse alleswinnaar Jorginho (Chelsea) werd derde.

Messi, die afgelopen zomer de Copa America won met Argentinië, behaalde in totaal 613 punten. Lewandowski verzamelde 580 punten en kreeg als troostprijsje de trofee voor beste aanvaller ter wereld mee naar huis. “Het is ongelooflijk om hier weer te staan”, zei Messi. “Twee jaar geleden dacht ik dat het de laatste keer was. Het winnen van de Copa America was de sleutel.” De Argentijn had ook nog complimenten voor runner-up Lewandowski. “Iedereen weet het en we zijn het er allemaal over eens dat jij vorig jaar de verdiende winnaar zou zijn geweest. Hopelijk geven ze jou the Ballon d’Or 2020.” Vorig jaar werd de trofee door corona niet uitgereikt.

Alexia Putellas is derde laureate bij de vrouwen

De Spaanse Alexia Putellas won derde editie van de Gouden Bal voor vrouwen. De 27-jarige aanvallende middenveldster van Champions League-winnaar Barcelona kreeg de voorkeur op haar land- en teamgenote Jennifer Hermoso en op de Australische Samantha Kerr (Chelsea). Op de erelijst volgt Putellas de Noorse Ada Hegerberg (2018) en de Amerikaanse Megan Rapinoe (2019) op. Eerder werd ze ook door de UEFA al tot beste voetbalster van het jaar verkozen.

© EPA-EFE

Kevin De Bruyne eindigt op achtste plaats

Kevin De Bruyne eindigde op de achtste plaats. De middenvelder van Manchester City is de beste Belg in de uitslag, Romelu Lukaku (Chelsea) werd twaalfde.

Ook bij de vorige editie van de Gouden Bal, in 2019, was De Bruyne bij de dertig genomineerden. Toen eindigde hij op de veertiende plaats, net na Eden Hazard. Nooit eindigde een Belg in de top drie. Paul Van Himst, in 1965, en Wilfried Van Moer, in 1980, strandden op de vierde stek.

Geen trofee voor Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma kreeg de Lev Yachine Trofee als beste doelman van het jaar. Het sluitstuk van Paris Saint-Germain ging de Senegalees Edouard Mendy (Chelsea) en de Sloveen Jan Oblak (Atletico Madrid) voor. Thibaut Courtois (Real Madrid) moest vrede nemen met een achtste plaats.

Het is geen verrassing dat de prijs naar Donnarumma gaat. De 22-jarige keeper, tot de zomer bij AC Milaan aan de slag, leidde zijn land naar de Europese titel en werd tot beste speler van het EK verkozen. Hij was ook de enige doelman in de top tien van de Gouden Bal (tiende).

Pedri is beste jonge speler, Jeremy Doku negende

De Spanjaard Pedri werd verkozen tot beste jonge speler (-21). De aanvallende middenvelder van Barcelona, afgelopen donderdag 19 geworden, kreeg de voorkeur op de Engelsman Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en de Duitser Jamal Musiala (Bayern München). Rode Duivel Jeremy Doku (Rennes) werd negende in het referendum van France Football.

Als winnaar van de “Trofee Kopa” volgt Pedri de Fransman Kylian Mbappé (2018) en de Nederlander Matthijs de Ligt (2019) op. Vorig jaar ging het gala van de Gouden Bal niet door. Vorige week werd Pedri door het Italiaanse Tuttosport ook al tot Golden Boy verkozen en afgelopen zomer mocht hij een award ophalen als beste jonge speler van het EK.