Man aangehouden in onderzoek naar drugshandel in Haspengouw

Sint-Truiden/Wellen

De politie Kanton Borgloon viel op dinsdag 23 november binnen in het huis van een koppel in Velm bij Sint-Truiden. De huiszoeking kaderde binnen een gerechtelijk onderzoek naar drugshandel. Een dame uit Wellen en haar vriend uit Velm werden beiden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Beide verdachten verschenen een dag later voor de onderzoeksrechter in Tongeren. De man werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis van Hasselt. De vriendin mocht onder strikte voorwaarden beschikken. ppn