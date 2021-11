Siska Schoeters roept iedereen op zich te laten vaccineren: “Ik geloof in de wetenschap”

Radiopresentatrice Siska Schoeters (39) roept iedereen op zich te laten vaccineren. Dat doet ze in een Instagrampost waarin ze aangeeft dat het de burgerplicht is van iedereen om mensen met een zwakkere gezondheid te helpen. En vaccineren hoort daarbij. “Ik geloof in de wetenschap.”

“Ik geloof in de liefde en in de wetenschap. Dat leren Tomas en ik onze kinderen ook. Ik zie het als een burgerplicht om de mensen met een zwakkere gezondheid te beschermen waar ik kan. Ik denk dan aan vrienden met een kindje met kanker. Ik denk dan aan de grootouders van mijn kinderen wiens hart al hard heeft geleefd. Iedereen heeft iemand in de buurt waar je zorg voor moet dragen”, schrijft de radiopresentatrice op Instragram.

Ook wie gevaccineerd is kan nog steeds corona krijgen, zegt ze. “Maar je bent er (meestal) minder ziek van en dus beland je minder snel in het hospitaal. Je weegt dus minder op de zorg die aan het verzuipen is.”

Schoeters presenteerde twee dagen geleden nog het slot van de actie Lichtpuntjes tegen kanker. Dat was een actie van Kom op tegen Kanker en Eén waarbij ze lampionnen verkochten aan Vlamingen en die vroegen op te dragen aan een dierbare. De actie bracht 308.050 euro op. “Er zijn in ons land honderdduizenden mensen in behandeling voor (bijvoorbeeld) kanker. Die wachten op een behandeling die hun leven kan redden. Die behandeling wordt nu vaak op pauze gezet of uitgesteld naar ik weet niet wanneer.” Ze verwijst daarom naar het vaccin. “Dat is geen experiment en wordt bestudeerd door mensen die veel meer dan ik (ik spreek niet voor jou) gestudeerd hebben.”

Ze sluit af met de woorden: “Elk zijn vrijheid? Zeker wel. Maar vrijheid stopt waar ze de vrijheid (en veiligheid) van anderen beperkt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)