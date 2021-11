De politie van Sint-Truiden stelde zaterdag om 14.40 uur vast dat in de Basiliekstraat een offerblok werd opengebroken. Dezelfde dag werd een woninginbraak op de Luikersteenweg gemeld. Daar werden een iPhone en iPad gestolen. Een dag later registreerde de politie een woninginbraak in de Schoolstraat. De buit is nog niet gekend. ppn