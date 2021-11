Grote verkeersacties in politiezone LRH

Afgelopen zaterdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad snelheidscontroles in de Nieuwstraat, de Grendelbaan en de Steenweg in Diepenbeek. In totaal werden er 3.077 bestuurders gecontroleerd waarvan er 168 te snel reden. Eén bestuurder haalde in de Nieuwstraat een snelheid van 110 kilometer per uur waar er maximum 70 kilometer per uur gereden mag worden.

Naast de snelheidscontroles hield de politie Limburg Regio Hoofdstad afgelopen weekend ook alcohol- en drugscontroles op verschillende locaties in de politiezone.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er gecontroleerd in de Rekhovenstraat in Lummen, in de Mosstraat in Halen en op de Luikersteenweg in Hasselt. 14 bestuurders hadden teveel gedronken. Daarnaast werden er 4 onmiddellijke inningen opgesteld voor onder andere het niet dragen van een gordel en geen of vervallen keuring.

In de avond van zaterdag op zondag werd er gecontroleerd in de Schalbroekstraat in Lummen, op de N74 in Zonhoven en ter hoogte van de Research Campus in Hasselt. 10 bestuurders hadden teveel gedronken en 5 bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Zij moesten hun rijbewijzen (tijdelijk) inleveren. ppn