83 mensen gecontroleerd tijdens grote drugsactie van Carma en Maasland

De politiezones Carma en Maasland organiseerden zondag een verkeersactie in samenwerking met de federale wegpolitie en de dienst Hondensteun. Ze focusten daarbij op drugs. 59 wagens en 83 personen werden gecontroleerd. Twee bestuurders reden onder invloed van drugs en moesten hun rijbewijs inleveren. Drie personen hadden drugs op zak. Voorts speelde een snelheidsduivel zijn rijbewijs kwijt, werd een wagen getakeld en bleken twee personen in het bezit van een wapen. Tot slot waren er nog tien overtredingen omdat de verdachten geen gordel droegen. Andere boetes waren er voor technische gebreken of verkeersinbreuken. Een persoon kreeg een GAS-boete voor het achterlaten van afval op de weg. ppn