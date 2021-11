Belgian Lions alleen leider na twee speeldagen in WK-kwalificaties

De Belgian Lions - de Belgische nationale basketbalploeg - zijn na twee speeldagen alleen leider in poule A van de WK-kwalificaties. Letland zegevierde maandagavond onder aanvoering van Richards Lomasz (28 punten, 6 rebounds, 3 assists) met 82-74 (35-34 rust) van Slovakije. Dat maakt dat de Belgian Lions na winst tegen Slovakije en Servië met twee op twee alleen aan de leiding prijken in poule A. 25 en 28 februari 2022 spelen de Belgian Lions tweemaal tegen Letland.

In poule H verloor IJsland, met Antwerp Giant Elvar Fridriksson (13 punten, 4 rebounds, 4 assists) met 89-65 van Rusland. In poule C zegevierde Mikael Jantunen (10 punten, 2 rebounds) van Oostende met Finland met 77-71 van Kroatië. (cpm)