Vrachtwagen boort zich door garage in Mopertingen: “Het leek wel een aardbeving”

Bilzen

Op de Steenweg in Mopertingen heeft een vrachtwagenchauffeur maandag zijn tientonner door een garage geboord. De garage was aangebouwd aan het woonhuis van een ouder echtpaar. “Wij waren bij mijn ouders aan het eten toen we plots een enorm kabaal hoorden”, vertelt François Nijssen, de zoon van de eigenaars van de garage. “Het leek wel een aardbeving. We zijn naar buiten gelopen en toen zagen we dat het dak was ingestort.”

Omwonenden waren op dat moment al de hulpdiensten aan het bellen. “De chauffeur reed door de muur van de garage naast ons huis. Vergelijk het met een boerderij met een garage met een grote poort die overdekt wordt. Die garage stortte helemaal in, er stond ook een oude auto.”

© TP

De brandweer bevrijdde de vrachtwagenchauffeur. “Hij zat gekneld. Het leek er op dat hij toch wel zwaargewond was, maar hij kon nog communiceren. De man was volgens mij in shock. De hulpdiensten hebben hem naar het ziekenhuis afgevoerd.”

De garage en poort zijn volledig weg, maar het huis lijkt me nog stabiel, al mochten we niet meteen terug naar binnen”, aldus de zoon van het getroffen echtpaar. ppn