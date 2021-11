Cristiano Ronaldo boos op hoofdredacteur France Football: “Absolute minachting voor iemand die de Ballon d’Or altijd heeft gerespecteerd”

Geen Cristiano Ronaldo maandagavond op de uitreiking van de Ballon d’Or in Parijs. Volgens Pascal Ferré, hoofdredacteur van het organiserende France Football, zit de Portugese topvoetballer in quarantaine. Maar Ronaldo ontkent dat met klem en haalt op Instagram flink uit naar Ferré.

Ronaldo is in een uitgebreide post op zijn sociale media niet mals voor Pascal Ferré. De Franse hoofdredacteur had in een interview met de New York Times gezegd dat Ronaldo hem in vertrouwen had verteld “dat het zijn enige ambitie was om zijn carrière af te sluiten met meer Gouden Ballen dan Lionel Messi”. Messi won zes keer de prestigieuze trofee voor beste voetballer ter wereld, Ronaldo vijf keer.

“Pascal Ferré loog”, schrijft Ronaldo. “Hij gebruikte mijn naam om zichzelf te promoten en om de publicatie waarvoor hij werkt te promoten. Het is onaanvaardbaar dat de persoon die verantwoordelijk is voor het toekennen van zo’n prestigieuze prijs op deze manier zou kunnen liegen, in absolute minachting voor iemand die France Football en de Ballon d’Or altijd heeft gerespecteerd. En hij loog vandaag weer, en rechtvaardigde mijn afwezigheid van het Gala met een vermeende quarantaine die helemaal niet waar is”, zegt de voetballer van Manchester United.

“Ik wil altijd de winnaar feliciteren. Zoals de sportiviteit en fairplay die mijn carrière vanaf het begin hebben gekend. Ik doe het omdat ik nooit tegen iemand ben. Ik win altijd voor mezelf en voor de clubs die ik vertegenwoordig. Ik win voor mezelf en voor degenen die van me houden. Ik win van niemand.”

“De grootste ambitie van mijn carrière is om nationale en internationale titels te winnen voor de clubs die ik vertegenwoordig en voor Portugal. De grootste ambitie van mijn carrière is om een ​​goed voorbeeld te zijn voor iedereen die profvoetballer is of wil worden. De grootste ambitie van mijn carrière is om mijn naam in gouden letters te schrijven in de geschiedenis van het wereldvoetbal.”

“Ik sluit af met te zeggen dat mijn focus nu al ligt op de volgende wedstrijd van Manchester United en op alles wat we, samen met mijn teamgenoten en onze fans, dit seizoen nog kunnen bereiken. De rest? De rest is gewoon de rest…”