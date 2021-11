Referee Department: “Anderlecht kreeg onterechte strafschop tegen Charleroi”

Het Refereeing Department van de Belgische Voetbalbond heeft maandag geoordeeld dat RSC Anderlecht op het veld van Sporting Charleroi (1-3) een strafschop heeft getrapt die niet gegeven had mogen worden. “Het lichte contact met Zedadka was niet voldoende.”

In het slot van de partij legde uitblinker Sergio Gomez vanaf de stip de 1-3-eindstand vast voor RSCA. Maar paars-wit had die strafschop eigenlijk nooit mogen krijgen, oordeelt het Refereeing Department maandag. Scheidsrechter Lambrechts legde het leer zelf op de stip na een duw van verdediger Zedadka in de rug van Verschaeren.

De VAR greep nog in en riep Lambrechts naar het scherm, maar de ref bleef bij zijn beslissing. “Het Professional Refereeing Department verwacht geen strafschop, omdat het lichte contact (linkerarm in de rug van de aanvaller) met de Charleroi-verdediger niet voldoende is voor een strafschop”, klinkt het. Ook de VAR-interventie was niet nodig. “De scheidsrechter maakt geen ‘clear and obvious error’ (licht contact).”

Diep in de blessuretijd leek de thuisploeg via Andreou wel nog de 2-3 te maken, maar de VAR greep in wegens een voorafgaande duw bij Gomez. Zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd. “Het Professional Refereeing Department staat volledig achter de VAR-tussenkomst en de eindbeslissing van de scheidsrechter.”