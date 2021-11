Oververmoeide Mark Williams valt in slaap… tijdens wedstrijd: “Me nog nooit overkomen, maar ik draag gevolgen van corona”

Een dutje doen tijdens het werk: het overkomt de beste wel eens. Maar in het geval van Mark Williams (46) stonden er jammer genoeg camera’s op gericht. Als klap op de vuurpijl verloor Williams ook zijn wedstrijd in de tweede ronde van het UK Championship tegen Anthony Hamilton met 6-5. “Ik werd wakker en had geen idee waar ik was.”

Op het einde van het vijfde frame ging de pijp duidelijk even uit bij veteraan Williams. Hij plofte uitgeput neer op zijn stoel, sloot zijn ogen en leek zelfs een paar seconden echt te slapen. De Engelsman gaf nadien ook toe dat dit het geval was. “Dit is me in dertig jaar nog nooit overkomen. Het is de eerste keer dat ik in slaap val op een stoel. Mijn hoofd ging naar beneden en toen ik weer wakker werd, had ik enkele seconden geen enkel idee waar ik was. Het was een beetje gênant, maar ik was kapot.”

Williams had wel een goed excuus om afgepeigerd te zijn. In oktober testte hij positief op het coronavirus en miste hij zelfs twee toernooien. “Ik draag er nog steeds de gevolgen van. Maar ik mag niet klagen, want voor veel mensen zijn de gevolgen veel zwaarder. Het gaat al wat beter nu, maar tijdens late matchen heb ik het nog steeds lastig.”

