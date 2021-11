Zweden

De eerste vrouwelijke premier van Zweden is nu ook de tweede vrouwelijke premier van Zweden. De eerste episode duurde amper zeven uur, maar nu, vijf dagen later, probeert ze het nog eens. Niet dat het er makkelijker op geworden is. Als hoofd van een eenpartijregering wacht de sociaaldemocrate een moeilijke weg, en over minder dan een jaar zijn er verkiezingen.