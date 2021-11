David Goffin optimistisch na pechjaar: “Ik zal sterker terugkomen” 

David Goffin (ATP-39) heeft er een bijzonder lastig jaar opzitten. Door blessures geplaagd won hij slechts veertien wedstrijden en tuimelde hij op de ATP-ranking uit de top dertig. Op 9 september was zijn seizoen al afgelopen. In de eerste ronde van het US Open liep hij toen een blessure aan de linkerknie op. Het moreel van de 30-jarige Luikenaar is niet aangetast. “In 2022 wil ik opnieuw mooie dingen laten zien”, sprak hij maandag in Monaco.

“Ik ben in volle voorbereiding op het Australian Open en momenteel gaat het goed. Sinds een drietal weken kan ik weer intensief trainen en de knie houdt goed stand. Fysiek ben ik bijna honderd procent en dat is het belangrijkste. Dat is ook de reden waarom ik alle tijd genomen heb om te herstellen. Ik wou weer pijnvrij kunnen spelen, aan honderd procent van mijn mogelijkheden. As je geen pijn meer voelt en weer zin hebt om naar elke bal toe te rennen, is dat al een heel goed teken. Ik ben heel tevreden en we hebben nog een maand tot het Australian Open. Ik zal sterker terugkomen.”

“Mijn voornaamste doel is om een volledig seizoen blessurevrij te kunnen spelen”, zegt Goffin. “Er moet ook weer spontaniteit in mijn spel komen. Hopelijk kan ik dan mooie dingen laten zien en volgen de resultaten vanzelf.” Opnieuw een plaats in de top tien innemen wordt niet simpel, want de concurrentie heeft niet stil gezeten. “Daniil Medvedev heeft een grote stap gezet door zijn eerste grand slam te winnen. Alexander Zverev heeft ook veel gewonnen. Casper Ruud, Hubert Hurkacz en Jannik Sinner schopten het tot de top tien en ook Cameron Norrie en Carlos Alcaraz kloppen op de deur. En dan is nog Roger Federer, die terugkeert uit blessure. Het was vroeger al niet makkelijk en de concurrentie is alleen maar sterker geworden. Maar ik geloof in mijn kwaliteiten en ga de uitdaging aan om opnieuw op mijn beste niveau te komen.”

© EPA-EFE

Goffin bereidt zich in Spanje voor met David Ferrer, voormalig nummer drie van de wereld. “Twee weken geleden was ik al tien dagen in Valencia en woensdag ga ik opnieuw voor tien dagen naar daar. Ik heb Ferrer in Monaco leren kennen, toen ik met Zverev trainde. We waren op zoek naar een goede plaats om te trainen en ik was meteen welkom in zijn club. Ik kan er sparren tegen spelers als Bautista Agut, Taberner en Andujar en zelf slaat Ferrer ook nog wel een aardig balletje.”

Van een echte samenwerking met Ferrer is voorlopig geen sprake. “Daar hebben we zelfs nog niet over gepraat, ik weet niet of het hem zou interesseren. Momenteel reist hij niet. Maar in Valencia steek ik zeker veel van hem op. De ervaringen van een voormalige topspeler komen altijd van pas.”

Het seizoen 2022 begint voor Goffin in januari Adelaide of Melbourne, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Van 14 tot 17 december gaat hij wel al eens testen op een exhibitietoernooi in het Franse Caen. Daar worden Ugo Humbert en Lucas Pouille zijn tegenstanders. “Ik heb al lang niet meer gespeeld en mis de competitie. Caen wordt een mooie gelegenheid om te testen waar ik sta, zowel op fysiek als op technisch vlak. Daarna kunnen we nog wat bijschaven.”

De jongste maanden had Goffin veel tijd om na te denken over het vervolg van zijn carrière. Hij is er nog lang niet klaar mee. “De motivatie is nog altijd groot. Ik denk zeker nog vier of vijf jaar door te kunnen gaan. Ik heb niet al die moeite gedaan om terug te keren na die knieblessure, om dan maar zes maanden weer te spelen. Nu nog hopen dat het coronavirus en al zijn varianten geen roet in het eten gooien.”