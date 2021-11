Wat na annulatie cross Antwerpen? Boom pleegt overleg, Essen zonder publiekstent, Namen schrapt viptent

De annulatie van de WB-manche van komende zondag in Antwerpen als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen kwam als een kleine verrassing. Maar wat met de andere wedstrijden die de komende weken in ons land georganiseerd worden? In Boom (4 december) en Essen (11 december) werd maandag druk overleg gepleegd maar beide wedstrijden gaan door. In Namen (18 december) wordt de viptent alvast niet opgebouwd.

Koen Monu, de organisator van Boom, zat maandagavond rond de tafel met het Boomse gemeentebestuur. “De cross gaat door, met Wout van Aert en Tom Pidcock”, aldus Monu. “Er zal geen vip zijn, de feesttent komt er evenmin. En er wordt extra personeel ingezet om het publiek te controleren. Het publiek dat komt kijken, hoeft niet zittend te consumeren, maar de tekst in het staatsblad zegt letterlijk dat er zo snel als mogelijk geconsumeerd moet worden (lacht).”

Zaterdag in Boom wordt er dus wel georganiseerd, zondag in Antwerpen niet, ook al is dat nauwelijks een handvol kilometers verder. “Wij moesten heel snel een beslissing nemen want, normaal waren wij maandagochtend in Antwerpen met de opbouw begonnen”, verduidelijkt organisator Christoph Impens (Golazo). “Voor alle duidelijkheid: het is een beslissing die wij hebben genomen en waar de stad Antwerpen begrip voor heeft opgebracht. Ook volgens de stad was dit het enige realistische scenario.”

Ook Impens verwijst naar de meerkost die de verscherpte maatregelen meebrengen. “Om hetzelfde aantal mensen in de vip te ontvangen heb je plots veel meer ruimte nodig”, klinkt het. “Tegelijk merken we dat het enthousiasme van de mensen om in het vipgebeuren te stappen sterk aan het dalen is als gevolg van de cijfers. Antwerpen is bovendien een typische sfeercross waar netwerken heel belangrijk is. Als dat deel van het verhaal wegvalt… Onze beslissing is dus niet enkel genomen uit financiële overwegingen, dat wil ik toch benadrukken.”

Verbazing

Toch wordt er bij Flanders Classics - overkoepelend organisator van de wereldbeker - met verbazing gereageerd. “Het veldrijden heeft vorig jaar al getoond dat er een kader is waarbinnen perfect veilig kan worden georganiseerd”, aldus CEO Tomas Van Den Spiegel. “Binnen de huidige maatregelen kan een cross perfect plaatsvinden en ook commercieel succesvol zijn. Ik denk dat het belangrijk is om niet voor de gemakkelijkheidsoplossing te kiezen en dat iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid heeft in het belang van de sport.”

Op 19 december organiseert Golazo ook de WB-manche op de Citadel van Namen. “We hebben nog altijd toestemming van de stad om de wedstrijd te organiseren”, aldus Impens. “Maar ook in Namen hebben we besloten het vipgebeuren te annuleren. Nu is Namen minder een feestcross en meer een wedstrijd waar de echte crossliefhebbers op afkomen. We zullen wel rekening moeten houden met het overlegcomité van 15 december en de beslissingen die daar genomen worden. Het voordeel is dat we nog even tijd hebben om verschillende scenario’s uit te werken.”

Essen zonder publiekstent

Ook in Essen wordt eerstdaags nog een cross georganiseerd, meer bepaald op 11 december, met Wout van Aert aan de start. ”We hebben overleg gehad met de veiligheidsdiensten van de gemeente Essen”, vertelt organisator Luc Van Thillo. “Ze hebben ons duidelijk gemaakt wat kan en wat niet kan. Zoals ik het nu kan inschatten, zijn we negentig procent zeker dat het coronaveilig kan.”

Een publiekstent zal er niet zijn, het vipgebeuren verhuist naar een loods die in zones zal worden ingedeeld. “En voor de mensen die buiten naar de cross kijken, hebben we de suggestie gekregen om picknickbanken te plaatsen. Want wie naar de cross kijkt, mag dat rechtstaand. Wie wil eten of drinken, moet dat zittend doen.”

Van Thillo wil absoluut organiseren. “Omdat de sport moet primeren. En ook voor het welzijn van de mensen. Iedereen heeft nood aan iets waardoor hij even niet aan corona hoeft te denken.”