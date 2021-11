Universiteit Hasselt geeft studenten de keuze: les volgen online of op de campus

Hasselt

Hogeschool UCLL zet op zijn beurt in op een mix tussen online en on campus onderwijs. Dat gaat gepaard met een verstrenging van de mondmaskerplicht en met de afgelasting van alle activiteiten die niet rechtstreeks te maken hebben met lesgeven. De UHasselt gaat nog een stap verder. De universiteit schakelt over naar hybrideonderwijs. Dit betekent dat de studenten zowel online als in de aula les kunnen volgen. Rector Bernard Vanheusden wil vooral dat de studenten en lectoren gezond blijven. Hij verstrengt de bestaande maatregelen om besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Een deel van de studenten komt liefst naar de campus omdat ze online minder goed kunnen opletten.