Coronacrisis zorgt in Limburg voor enorme piek in verkoop luxe woningen boven 500.000 euro . — © TV Limburg

Het aanhoudende thuiswerk en de inflatie hebben de verkoop van luxewoningen een enorme boost gegeven in het begin van het jaar. Zo zijn er de eerste zes maanden in Limburg maar liefst 151 luxepanden in het hoger segment verkocht. Door de coronacrisis werden mensen geconfronteerd met hun huidige wooncomfort waardoor ze naar iets ruimer of rustiger op zoek gingen.