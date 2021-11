Tienermeisjes doen handstand op drukke spoorlijn: “Overweg is geen plek voor fotoshoot”

De Britse spoorwegbeheerder Network Rail deelt maandag “schokkende” beelden van gevaarlijk gedrag bij een drukke spoorlijn in Nottinghamshire. Twee tienermeisjes doen onder andere een handstand op de overweg, mensen gaan liggen of zitten om selfies te nemen of blijven midden op de spoorweg staan. “Treinen razen daar aan 130 kilometer per uur voorbij”, waarschuwt de spoorwegbeheerder. “Dit ongelooflijk gevaarlijk gedrag kan verregaande gevolgen hebben en zelfs fataal aflopen.” Ook in België blijft spoorlopen een probleem. Volgens Infrabel stierven vorig jaar vijf mensen in die omstandigheden en raakten nog zeven anderen ernstig gewond.