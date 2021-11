Oscar Pistorius overgeplaatst voor aanvraag voorwaardelijke vrijlating

De Zuid-Afrikaanse paralympisch atleet Oscar Pistorius, die dertien jaar cel uitzit wegens moord op zijn vriendin, is overgebracht naar een gevangenis in het zuiden van het land in het kader van zijn aanvraag tot voorwaardelijke vrijlating. Dat heeft het gevangeniswezen van Zuid-Afrika maandag bekendgemaakt.

Pistorius is naar een gevangenis in Port Elisabeth (aan de zuidkust) gebracht, zegt een woordvoerder. “Hij zal daar blijven tot het einde van zijn aanvraag tot voorwaardelijke vrijlating.” De voormalige atleet, wiens beide benen geamputeerd werden, zat tot nu toe in een gevangenis in de hoofdstad Pretoria.

Op Valentijnsdag 2013 had Pistorius zijn vriendin en mannequin Reeva Steenkamp met vier schoten omgebracht in zijn ultrabeveiligde woning in Pretoria. Hij heeft altijd gezegd dat hij dacht dat er een inbreker zat achter de badkamerdeur waardoor hij schoot.

In eerste instantie werd Pistorius in 2015 veroordeeld tot zes jaar cel, maar daartegen was het parket in beroep gegaan. De vroegere ster van de atletiekstadions hoorde eind vorig jaar in beroep zijn celstraf verhoogd worden naar dertien jaar en vijf maanden. Op zijn beurt wendde Pistorius zijn enige resterende beroepsmogelijkheid aan, bij het Grondwettelijk Hof. Dat wees zijn aanvraag echter af.

Pistorius is nu 34 en zal in juli meer dan de helft van zijn straf hebben uitgezeten, het minimum dat vereist is om voor voorwaardelijke vrijlating in aanmerking te komen.

Spreken met slachtoffer

De advocate van de familie Steenkamp, Tania Koen, vertelde aan het Franse nieuwsagentschap AFP dat ze op de hoogte was gebracht van de overdracht. “Het gevangeniswezen zal maatschappelijk werkers sturen om met de familieleden te praten en hen voor te bereiden” op de aanvraagprocedure, zei ze, zonder verdere commentaar te geven.

Ze had eerder deze maand gezegd dat de aankondiging van mogelijke voorwaardelijke vrijlating als een schok was gekomen voor de ouders van het slachtoffer, June en Barry Steenkamp.

Een datum voor het begin van de gesprekken is nog niet vrijgegeven. Volgens de Zuid-Afrikaanse procedure moet de gevangene spreken met het slachtoffer of de familie alvorens een voorwaardelijke vrijlating kan worden verleend.