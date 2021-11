Nieuwe Oostenrijkse trainer Thalhammer wil met Cercle dynamische powerplay brengen: “We zijn gemaakt voor mekaar”

De nieuwe Oostenrijkse trainer Dominik Thalhammer zal het ongetwijfeld ook gevoeld hebben op zijn eerste werkdag bij Cercle. De Vereniging leed maandag nog onder de naschokken van de aardbeving van zondag. Het ontslag van Yves Vanderhaeghe hakte er overal stevig in. Maar het is en blijft voetbal. De koning is dood, leve de koning!

De schaduw van Yves Vanderhaeghe was nog aanwezig bij de voorstelling van zijn opvolger, Dominik Thalhammer (51). Op zowat dezelfde plek waar zijn voorganger zaterdagavond in zijn groene trui nog zat te glunderen na de verdiende 3-1-zege tegen KV Mechelen, zat nu een Oostenrijker. De Yves Serneels van Oostenrijk, want Dominik Thalhammer oogstte in eigen land vooral waardering en aanzien als coach van de vrouwen. Waarna hij een kans kreeg bij LASK Linz en ze naar een vierde plaats en de eerste bekerfinale uit het bestaan van de club loodste. In november vorig jaar won Thalhammer Europees met Linz tegen Antwerp met 0-1.

“Toen al viel zijn stijl mij op”, aldus Carlos Avina, de sportief directeur van Cercle. “Linz kwam met tien man te staan, maar Dominik bleef druk zetten en vooruit voetballen met zijn ploeg. Zo willen wij het ook doen bij Cercle. Ik heb toen ook zijn naam genoteerd en ons bestand gestoken, want wij rekruteren hier niemand zomaar los uit de pols. We houden alle data nauwgezet bij.”

In september dit jaar werd Thalhammer na exact één seizoen echter alweer bedankt voor bewezen diensten bij LASK. Zo lang hield geen enkele van de jongste acht trainers bij Cercle het echter vol. Het werd Thalhammer op zijn voorstelling meteen in het gezicht geslingerd, maar de Oostenrijker verroerde geen vin. Hij tekende tot 2023 en zei in correct maar aarzelend Engels: “Dit is de perfecte match.” Vrij vertaald: we zijn gemaakt voor mekaar.

Thalhammer bekeek tien wedstrijden en weet nu al: “Ik krijg hier spelers met een groot potentieel in handen. Ik kijk ernaar uit om met deze groep aan de slag te gaan.” De nieuwe coach beperkt zich voorlopig wel nog tot observeren. Woensdag zal hij voor de bekermatch ook nog niet op de bank zitten. Zijn ambitieuze landgenoot Miron Muslic en Jimmy De Wulf zullen de ploeg in Mechelen coachen.

Voetbal is business

Zaterdag in Kortrijk is het dan de beurt aan Thalhammer. De Oostenrijker lijkt ook al te weten hoe hij het wil aanpakken. “Ik wil dynamisch en intens voetbal brengen met deze ploeg, powerplay en hoge pressing, daar sta ik voor.” Het klinkt als muziek in de oren van Carlos Avina, de jonge Mexicaanse technisch directeur van Cercle, die bij de fans zwaar onder vuur ligt en de kop van Jut is na het ontslag van Vanderhaeghe.

“Dat besef ik”, bleef Avina rustig. “Ze mogen kwaad zijn op mij, maar net als zij heb ik het beste voor met Cercle en onze groen-zwarte kleuren. We kunnen onmogelijk tevreden zijn met dit puntenaantal en de voorlaatste plaats. Dat is ver onder onze ambitie en we willen meer en beter doen. Ik heb goed samengewerkt met Yves en ben hem dankbaar. Maar voetbal is business en dan moet je met het oog op de toekomst soms moeilijke en onprettige beslissingen durven te nemen.”

“Er breekt een belangrijke maand aan en we willen niet meer tegen de degradatie spelen. De statistieken bewijzen dat we fysiek de beste ploeg van de reeks hebben. Het voetbal dat onze nieuwe coach wil brengen, is deze groep op het lijf geschreven. De fans hebben recht van spreken en mogen boos zijn op mij, als ze de ploeg maar aanmoedigen zoals ze onlangs deden in Genk. Dan zal iedereen zien dat we de juiste beslissing namen en we niet langer mochten wachten.”