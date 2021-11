Topman Twitter, Jack Dorsey, stapt op als CEO

“Ik weet niet zeker of iemand het gehoord heeft. Ik heb mijn ontslag genomen bij Twitter.” Dat schrijft Dorsey op Twitter. Daarbij postte hij een mail die hij naar de medewerkers van Twitter stuurde. “Ik heb eindelijk besloten dat het tijd is voor mij om te vertrekken”, staat daarin. Volgens Dorsey zijn er drie redenen waarom die tijd gekomen is.

Ten eerste duidt hij de nieuwe CEO aan. Parag Agrawal, die tot nu toe CTO was, zal hem opvolgen. Hij zegt het volste vertrouwen te hebben in Agrawal. Ten tweede geeft hij ook zijn voorzitterschap van de raad van bestuur door. Die functie zal gaan naar Bret Taylor.

En de derde reden is volgens Dorsey dat het bedrijf nog erg veel potentieel heeft. Hij geeft het voorbeeld van Agrawal. “Parag begon hier als ingenieur die veel om ons werk gaf en nu is hij CEO.

Dorsey zegt dat hij nog een tijdje aanblijft binnen de raad van bestuur om Agrawal en Taylor te helpen, maar daarna verlaat hij het bedrijf. “Ik geloof dat het van cruciaal belang is dat een bedrijf op zichzelf kan staan, vrij van de invloed of leiding van zijn oprichter.”

Hij benadrukt nog dat het zijn eigen keuze was om op te stappen bij Twitter.

“Just setting up my twttr”

Dorsey richtte in 2006 samen met Noah Glass, Biz Stone en Evan Williams Twitter op. Op 21 maart 2006 stuurt hij de eerste tweet de wereld in: “Just setting up my twttr”. Die tweet veilde hij later als NFT voor 2,9 miljoen dollar (2,4 miljoen euro).In 2007 wordt Dorsey officieel CEO van Twitter, maar dat duurt niet lang. Een jaar later wordt hij door de raad van bestuur aan de kant gezet. Dorsey beslist daarom om het betalingsbedrijf Square op te richten. In 2011 krijgt hij wel opnieuw een grotere rol binnen Twitter en moet zijn tijd dus verdelen tussen zijn twee bedrijven. In 2013 trekt Twitter naar de beurs waardoor Dorsey een miljardair wordt.

Bijna twee jaar later, in oktober 2015, valt de taak van CEO opnieuw in de schoot van Dorsey. Sindsdien stond hij aan het roer, maar niet zo lang geleden waren er opnieuw pogingen om de oprichter uit het CEO-zitje te duwen. Dorsey kon zijn positie aanhouden door te onderhandelen. Er werd wel beslist dat het ‘opvolgingsplan van de CEO’ zou geëvalueerd worden.

Maandagnamiddag waren er al geruchten dat Dorsey zou opstappen als CEO. Dat hadden de Amerikaanse zender CNBC en ook het financiële persbureau Bloomberg gezegd. Zondagavond tweette Dorsey nog simpelweg: “Ik hou van Twitter”. Het aandeel Twitter schoot omhoog na de berichtgeving.