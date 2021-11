Peer

Met nog 1 match te gaan en vier punten voorsprong zijn de U15 van Racing Peer niet meer in te halen door eerste achtervolger Maaseik. Zo zijn de U15 onder leiding van T1 Michael Poelmans dus herfstkampioen. De cijfers liegen er ook niet om. De jongens wisten maar liefst 90 keer te scoren in elf wedstrijden en incasseerden slechts 13 tegendoelpunten. Met negen winsten, twee keer gelijkspel en geen verliezen is de titel meer dan verdiend.