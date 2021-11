Hasseltse straatnamen: De Geloesplein

In 1961 werd dit plein in de Hollandsveldwijk genoemd naar een bekende tak van de invloedrijke adellijke familie de Geloes. Deze tak van de familie woonde van de 16de tot de 19de eeuw in Hasselt. Steven de Geloes was kasteelheer in Kuringen en liet in 1538 aan de Koning Albertstraat in Hasselt het Gravenhuis bouwen (in 1972 afgebroken, nu gebouw Innovation). Hij was herhaalde malen burgemeester en bewees Hasselt zoveel diensten dat het toenmalig stadsbestuur hem zelfs vrijstelling van accijnzen verleende, wat vrijstelling van alle lasten en dienstverplichtingen betekende. Hij stierf in Hasselt in 1581, zijn grafsteen ligt in het O.L.Vrouwkoor van de Sint-Quintinusbasiliek.

Een andere tak van de familie de Geloes waren Heren van Mombeek en Rapertingen, eigenaars van de Borggravevijvers, de Plattevijvers in Godsheide en van de Kroonwinning in Rapertingen. Jan Renier de Geloes kocht tijdens zijn burgemeestersschap als winterverblijf in Hasselt het ‘Waerdenhof’, gelegen op de hoek van de Maastrichterstraat en de Guido Gezellestraat. Rond 1680 liet de familie het lemen vakwerkhuis afbreken en bouwde het momenteel nog bestaande gebouw in Maaslandse renaissancestijl. Later werd het eigendom van de familie Stellingwerff. In 1926 kocht de stad het complex en momenteel huist hier het stadsmuseum. De familie de Geloes heeft zijn naam wel benadrukt!

“’n Serieus fammieldzje toch”