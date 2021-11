Kunstkring viert een jaar later negentig jarig bestaan

Patrik De Wolf, Magina Sioulants en Rik Walschot zijn de trekkers van het feestjaar. "De kunstkring in de Zoutkist, dat was vroeger zo een beetje het cultuurcentrum van Sint-Truiden", weten de initiatiefnemers te vertellen. "We zijn inmiddels al een paar jaar opnieuw die puur creatieve kaart aan het trekken. Woord, beeld, muziek, architectuur... dat is de kunstkring, dat zijn wij. En dat zie je ook in ons feestprogramma voor onze 90ste (plus één) verjaardag."Ambitieus, zoals de oprichters waren, zo zijn de leden nu nog altijd. Met één ding dat iedereen verbindt: creativiteit."Elke maand organiseren we een activiteit, en we beginnen volgende week. Maar daarna valt er hier ook weer veel te beleven, in de Zoutkist. Net zoals in de beginjaren."Voor die eerste expo kijkt de Kunstkring ook even terug naar het verleden. 1930, het jaar waarin alles begon. "Door de gekozen voorzitter werd een toost uitgesproken waarin hij ons met gloedvolle woorden aanzet met volharding aan 't werk gaan tot opbeuring der kunst in onze stad", lezen we in het verslag van de eerste bijeenkomst op 23 november 1930. "Laat dat een zin zijn die we nog altijd nastreven."De expo 1930 is te bezoeken van 4 tot 19 december, telkens in het weekend van 14 tot 18 uur, en op zondag ook van 10 tot 12 uur. Voor meer info en het feestprogramma: zie de website van de Kunstkring.