Sinterklaas op bezoek bij Ferm kinderopvang

Sinterklaasliedjes worden gezongen en spannende verhalen over de Sint en zijn Pieten worden verteld. Sylvia Surkyn werkt al 13 jaar als onthaalouder en elk jaar is het een uitdaging om iets leuks te maken met de kindjes. Sylvia vond inspiratie op Pinterest. Knutselwerkjes, briefjes aan de Sint… het hoort bij de voorbereiding naar 6 december.De apotheose is maandagmorgen 6 december. De schoentjes in de opvang zullen dan gevuld zijn met iets leuks en iets lekkers.