Dialectkalender van Veldeke is weer te koop

De toenmalige secretaris Theo Van Dael zag dan ook meteen in welke waardevolle onderneming het zou zijn om deze spreekwoorden te verzamelen en in omloop te brengen via de blaadjes van een scheurkalender. Zo werd de Limburg-almenak geboren. Die is ondertussen aan zijn 21ste jaargang toe, dankzij het volgehouden monnikenwerk van Theo. Ook op de achterkant van de blaadjes laat Theo korte teksten drukken in een van de vele dialecten uit Belgisch-Limburg: aforismen, grapjes... De kalender verschijnt in een oplage van 500 exemplaren en siert zo menige keukenmuur of werkplek. Plaatselijk wordt hij verspreid als relatie- of nieuwjaarsgeschenk. Zo houdt hij een stukje historisch erfgoed in stand, dat jammer genoeg verloren gaat als het niet doorgegeven wordt. Gelukkig is er in As een stijgend aantal inwoners dat het plaatselijk dialect als tweede (of meer) taal wil aanleren.De kalender kost 10 euro en ligt te koop aan de onthaalbalie in het gemeentehuis van As. Foto: Freddy Scheepers