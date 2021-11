Leerlingen van De Geluksvlinder Reppel doen aan natuurbeheer in de Monsbemden

Basisschool De Geluksvlinder uit Reppel doet om de twee jaar mee met Educatief Natuurbeheer. Juf Isabo en 21 leerlingen van de 5de en 6de klas waren te gast bij Natuurpunt in de Monsbemden op wandelafstand van de school.

Met handzagen en kniptangen werd jonge houtopslag verwijderd uit de hooilanden. Het was naast werken ook samenwerken, overleggen, veilig werken, afwisselen, plezier en amusement. De jongens en meisjes ontpopten zich tot volwaardige werkers en hadden duidelijk een fijn gevoel bij deze niet alledaagse bezigheid. Met de boompjes werd een houtwal verder aangevuld. Een mooi resultaat voor behoud van de open ruimten met daarin gras- en hooilanden passend in het geheel van broekbossen, poelen en landbouwpercelen. De vogelkijkhut staat centraal in dit gebied.Door hun educatieve en speelse contacten met de natuur ervaren de kinderen de noodzaak om deze natuur en biodiversiteit te beschermen.Met een tas chocomelk en een groepsfoto werd deze geslaagde namiddag afgesloten met dank aan juf Isabo en educatieve medewerkster Tine.