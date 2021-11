Murphy's Ladies/Ladies Oudsbergen streden opnieuw tegen Visé

"Onze dames streden vanaf de eerste minuut als helden, maar de verdediging van Visé hield praktisch alle druk tegen", klinkt het bij de ploeg. "Voor de rust werd de druk hoog gehouden en speelden de Lommelse en Oudsbergse dames 90% op de helft van de tegenstander. Helaas gingen ze de rust in met 0-0. Na de rust kreeg Visé plots op onfortuinlijke wijze toch een bal tegen de grond achter de trylijn. Maar de hoofden van de Limburgse dames bleven omhoog en ze gingen des te harder voor het tegendoelpunt. Tot twee keer toe geraakten onze ladies over de trylijn, maar de scheidsrechter keurde dit telkens af wegens 'omhoog gehouden'. Door de talrijk opgekomen supportersclub kon het team haar uithoudingsvermogen een extra boost geven en scoorde capitain Joke (Oudsbergen) eindelijk de welverdiende try enkele minuten voor het fluitsignaal. Derde keer, goede keer! Na een paar maanden samen trainen, stond er een echt team dat naar de eindstreep werd geroepen door het publiek. Teamspirit ten top: Lommel en Oudsbergen wordt een 'Match made in Heaven'."