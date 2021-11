200 Bilzerse gezinnen maken hun tuin natuurrijker

De stad Bilzen zet volop in op natuur en landschap en dat niet alleen op het openbaar domein. Om inwoners nog meer te stimuleren om voor een natuurlijke woonomgeving te kiezen, kregen ze de kans om een gratis plantenpakket aan te vragen met vijf streekeigen struiken. Maar liefst 200 gezinnen gingen in op het aanbod. Zij tekenden zaterdag present om hun nieuwe, inheemse struikjes op te halen.

“Het doet ons veel plezier dat de actie zo aanslaat. De beschikbare pakketten waren in een mum van tijd gereserveerd“, zegt Maike Meijers, schepen van milieu. “Ieder ingeschreven gezin ontvangt een pakket met gele kornoelje, hazelaar, meidoorn, sleedoorn en gewone vlier. De struikjes bloeien in het voorjaar en zorgen zo voor kleur in de tuin. Bovendien vragen ze weinig onderhoud en vormen ze een thuis voor vele kleine dieren. Tegen het najaar zorgen deze vijf struiksoorten volop voor vruchten waar mens en dier van kunnen genieten. Met de bloemen of vruchten kan je bijvoorbeeld gele kornoeljeconfituur, hazelnootcake of vlierbloesemsiroop maken. We hebben daarom vijf receptenfiches opgesteld die elk gezin ter inspiratie mee naar huis krijgt en waarmee ze aan de slag kunnen.”Foto: stad Bilzen