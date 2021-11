Leerlingen P. Breughelscholen weer actief in de natuur

De 21 leerlingen van de Brueghelschool in Grote-Brogel en de 5 leerloingen van Brueghelschool in Erpekom hebben aan natuurbeheer gedaan in de directe omgeving van hun school.

Aan het Ooievaarsnesthofsveld in Grote-Brogel hebben de leerlingen het wandelpad met houtsnippers opgeknapt. Taakverdeling, samenwerking, inzet en het spontane spelelement resulteerden in een mooi opgeknapt wandelpad. Een bezoek aan de nabijgelegen heide en een perceel met boscompensatie was de afsluiting van een geslaagde voormiddag.De leerlingen van Erpekom hebben afgemaaid gras afgevoerd van een perceel langs de Ellikommerdijk in gebied Erpecommer Bemden. Mooi om te zien hoe een kleine groep veel kan presteren. Een lekkere choco was de beloning. Deze beheerswerken zijn een mooi voorbeeld van wisselwerking tussen educatie voor kinderen en beheer van een natuurgebied.De juffen Elke en Silvie en de nieuwe educatieve medewerkster Tine zorgden voor een geslaagde activiteit.