Carnavalsvereniging ‘Van wis tot manjel’ zet jubelseizoen in

Voor ‘Van wis tot manjel’ is het de elfde maal dat er een stoet georganiseerd wordt. Om het ‘1 X 11’-jubileum te benadrukken, werd aan alle leden een herinneringsmedaille uitgereikt. De mooie kleurrijke penning beantwoordt helemaal aan de doelstelling en de geest die de groep nastreeft. Links prijkt het stadswapen dat verwijst naar de vrijheden en de privilegies die Stokkem in 1244 verkreeg van de Graaf van Loon. Rechts staat een mandenvlechter, gezeten op een traditionele körfplank: een laag zit/werkbankje. De naam van de Raod is trouwens afgeleid van het beroep manjelmaker.De kanonschoten waren het moment waar honderden carnavalisten geduldig op gewacht hadden. Na het welkom van voorzitter Raf Bouduin barste de feestvreugde los. Entertainers/zangers brachten een aangenaam en gevarieerd programma. Door het zachte herfstweer kon het feest in openlucht doorgaan.