Weer eindejaarsactie bij Beringse handelaars

De toen geldende veiligheidsmaatregelen lieten er namelijk geen ruimte voor. Dit eindejaar bundelen de handelaars opnieuw hun krachten om de winkelervaring wat feestelijker te maken. “Vanaf 1 december krijgen de klanten bij de deelnemende handelszaken een invullotje bij elke aankoop. Met het lotje maken ze kans op leuke prijzen en waardebonnen. De actie loopt nog tot 1 januari 2022 en de deelnemende handelaars herken je aan de affiches die ze uithangen,” laat schepen van Lokale Economie en Ondernemen Werner Janssen weten.Deelnemen is eenvoudig. Deponeer het ingevuld lotje bij een deelnemende handelszaak en maak zo kans op een van de waardebonnen. De hoofdprijzen zijn waardebonnen van 250, 500, 1000 en 2500 euro. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd in de loop van januari 2022.“Onze lokale handelaars hebben er een lange en moeilijke periode opzitten. Toch blijven ze onvermoeibaar kansen, werkgelegenheid en welvaart creëren. Ze verdienen daarvoor onze erkenning en steun. Kom dus tijdens de eindejaarsdagen gezellig winkelen in onze stad en maak kans op mooie prijzen”, besluit schepen Janssen.De lijst met de deelnemende handelszaken kan je terugvinden via beringen.be/eindejaarsactie