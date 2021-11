De KerstSTAL Vreren schenkt 500 euro aan Mucoviscidose

Op 26 november overhandigde de organisatie van De KerstSTAL Vreren een cheque ter waarde van 500 euro aan de jeugdwerking van Mucoviscidose. Als corona er geen stokje voor gestoken had, was de organisatie van De KerstSTAL in Vreren al aan zijn tiende editie toe.

Het initiatief vindt jaarlijks plaats in de week voor Kerstmis. Daarbij worden de inwoners van Vreren en omstreken telkens getrakteerd op een glaasje jenever, een pintje, pannenkoekje of een souvlaki voor 1 euro. De gezellige babbel in een verwarmde tent in een gezellige kerstsfeer wordt telkens geapprecieerd, want jaarlijkse werden er zo’n 600 bezoekers verwelkomd.

Een 25-tal vrijwilligers zetten zich twee dagen lang belangeloos in en hebben hierdoor een hechte groep gevormd. De opbrengst van dit jaarlijkse evenement wordt geschonken aan een plaatselijk goed doel. Voor de editie van de KerstSTAL 2019 besloten ze om 500 euro te schenken aan de Mucoviscidose, meer bepaald aan de jongerenwerking. Een van de vrijwilligers had namelijk persoonlijk te maken gehad met een familielid met deze longziekte.