Halen

Na een jaartje onderbreking door corona was het weer tijd voor de jaarlijkse koningschieten bij Sint-Hubertus Halen. Iedereen stond klaar om voor de titel te gaan. In de negende ronde was het dan Stephan die de vogel wist af te schieten. Bij de dames was het Nancy Claes die na de tiende ronde de titel achter haar naam mocht zetten.