Leerlingen FLX Basisonderwijs gaan op zoek naar gemaskerde voorlezers

De school zet trouwens (voor)lezen aldagelijks in the picture door het LIST-project uit te dragen. Bij LIST (Lezen IS Tof) wordt er elke dag 30 minuten in de klas gelezen in een leuke leesomgeving en deze week wilden de leerkrachten er graag iets extra aan toevoegen. Dus gingen ze als masked readers aan de slag. Alle leerkrachten vermomden zich en lazen een verhaal voor, sommigen vervormden zelfs hun stem om het extra moeilijk te maken. De leerlingen kregen alle filmpjes te zien en mochten raden wie er achter het masker zat. De reacties van de leerlingen waren geweldig.