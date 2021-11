Alken

Dit jaar wilden de Sint en zijn Pieten de lieve kindjes in Sint-Joris toch verwennen. Het ontbijt in de lagere school kon niet doorgaan, maar met de hulp van de bestuursleden van Ferm brachten ze op zondag 28 november in alle vroegte een lekker ontbijt en een leuk geschenkje aan huis. De Pieten hadden hun werk met de vele brave kinderen en hun ouders te verrassen en dat na hun zware nachttocht.