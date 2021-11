Campus GO! Kubik toont voorleeskunsten

Afgelopen week werd het belang van lezen in de kijker gezet tijdens de voorleesweek. Hoewel deze week er de laatste twee jaren een tikkeltje anders uitziet, gaat het voorlezen in GO! Campus Kubik gewoon door.

Normaal gezien trekken heel wat klassen tijdens de voorleesweek naar de bibliotheek, waar bibmedewerkers en vrijwilligers hen enthousiast een verhaaltje voorlezen of worden er externen op school toegelaten. Maar door de coronamaatregelen is dit momenteel uiteraard niet mogelijk. “Toch blijven we voorlezen, voor alle leeftijdscategorieën”, verzekert juf Laura. Hiervoor verdiepte de tweede graad zich in de digitale wereld met leuke voorleesmomenten als resultaat. Ze toonden hun voorleeskunsten aan het eerste leerjaar van GO! Het Kompas in Genk met het verhaal van De Spiekpietjes. “We werkten eveneens samen met de leerlingen van de secundaire school Inspirocollege in Houthalen. Zij verrasten ons met een sintverhaal waar de Franse taal geïntegreerd werd. Ze genoten allemaal ervan om dit leesvirus te verspreiden. Zeker voor herhaling vatbaar.”