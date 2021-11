Energieprijzen doen inflatie stijgen tot peil van 2008

De inflatie in België is in november gestegen tot 5,64 procent. Het is geleden van juli 2008 dat het prijspeil zo sterk steeg. Het zijn vooral de hoge energieprijzen die de inflatie omhoog jagen.

Het inflatiecijfer duidt aan hoe de prijzen van goederen en diensten zijn geëvolueerd ten opzichte van een jaar geleden, met andere woorden hoeveel het leven in die periode is duurder geworden. In november steeg de inflatie tot 5,64 procent, ten opzichte van 4,16 procent in oktober, zo blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau Statbel.

De stijging van de inflatie betekent dat een winkelkar vol boodschappen die vorig jaar 100 euro kostte, vandaag 105,64 euro kost. Aan de andere kant is 100 euro op een spaarboekje vandaag 5,64 euro minder waard. Het is van juli 2008 geleden dat de prijzen nog zo fel stegen. Toen bedroeg de inflatie 5,9 procent. De kerninflatie, dat willen zeggen de inflatie zonder de energieprijzen en de prijzen van onbewerkte voedingsproducten, bedroeg in november 2,14 procent.

Energieprijzen

De forse stijging is van de inflatie is vooral te wijten aan de sterk gestegen energieprijzen. Energie werd het voorbije jaar 46,4 procent duurder. Elektriciteit is 41,8 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas werd vergeleken met vorig jaar zelfs 116,4 procent duurder. Benzine en diesel werden ruim 32 procent duurder, voor een postverzending moet 18,1 procent meer worden neergeteld. Sommige producten en diensten werden goedkoper. Televisies werden 10,1 procent goedkoper, software 8,7 procent en smartphones 6,5 procent.

De hoge energieprijzen zorgen niet overal voor tandengeknars. De Russische energieproducent Gazprom zette in het derde kwartaal een recordwinst neer, dankzij de hoge gasprijzen. Gazprom verkocht van juli tot en met september voor 27,8 miljard euro aan energie, 70 procent meer dan vorig jaar. Aan het einde van het kwartaal was er een nettowinst van 6,8 miljard euro. Gazprom verwacht dat het vierde kwartaal nog beter wordt.

Loonsverhoging

Dankzij de automatische indexering stijgen ook de lonen. Dat is vanaf 1 januari 2022 het geval voor de meer dan 400.000 bedienden van het paritair comité 200, de grootste groep bedienden in ons land. Volgens HR-dienstverlener SD Worx zal de indexering in januari uitkomen op 3,56 procent. Het paritair comité 200 groepeert onder meer de bedienden in callcenters, uitzendkantoren, IT, consultancy, reclame, drukkerijen en in de bouw.

In eerdere prognoses ging SD Worx nog uit van 2,3 procent tot 3,18 procent. Een definitief cijfer wordt volgende maand verwacht. Technisch gezien gaat het natuurlijk niet om een loonsverhoging maar om een aanpassing van lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers gaat het wel om een stijging van de loonkosten.

De werkgeversorganisatie VBO trekt inmiddels aan de alarmbel. Het Verbond van Belgische Ondernemingen wil dringend overleg plegen met de regering en de vakbonden over de hoge inflatie. Een bijsturing is nodig nu het concurrentievermogen van de bedrijven in het gedrang komt, aldus het VBO.

Het VBO noemt de stijging van de inflatie “verontrustend”. De bedrijven moeten de lonen door de automatische indexering op enkele maanden tijd met 4,5 tot 5 procent verhogen. In de loonwet is er een veiligheidsmarge voorzien van 0,5 procent bij een hoger dan verwachte inflatie, maar die blijkt nu ruimschoots onvoldoende. Het VBO vreest voor een “zware competitiviteitscrisis” als er geen maatregelen genomen worden.