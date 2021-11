FIFA gaat op Arab Cup experimenteren met buitenspeltechnologie

Het systeem bestaat uit camera’s aan het dak van het stadion. Aan de hand van trackinggegevens kan zowel de buitenspellijn als het moment van raken van de bal bijna live worden doorgespeeld aan de zogeheten replay-operator, iemand die achter de tv-schermen zit. Vervolgens heeft die de mogelijkheid om de beelden direct aan de VAR te laten zien.

“Technologie is erg belangrijk en nuttig in zowel de voorbereiding op de wedstrijd als voor het besluitvormingsproces tijdens wedstrijden”, aldus scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina. “Bij een buitenspelincident wordt de beslissing genomen nadat niet alleen de positie van de spelers is geanalyseerd, maar ook hun betrokkenheid bij de actie. Technologie kan een lijn trekken, maar de beoordeling van een situatie blijft in handen van de scheidsrechter.”

Bij het bepalen of er sprake is van buitenspel gaat met regelmaat veel tijd verloren, tot ongenoegen van supporters, televisiekijkers en de spelers en trainers zelf.

De Arab Cup wordt in Qatar gespeeld en duurt van 30 november tot 18 december.